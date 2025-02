Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Pelle diamante” di Marcella Bella

La “femmina” della canzone italiana torna in gara sul palco dell’Ariston per la nona volta e dopo ben diciotto anni dall’ultima:sarà al Festival dicon il brano. Il titolo si riferisce alla scorza dura delle donne, combattenti sempre pronte a tutto e raccontate da lei con orgoglio e passione.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta L’emozione non ha voce con i Twin Violins., il testo della canzone didi M.– S. Cirenga – M. Rettani –S. Cirenga – A. SimonciniEd. BMG Rights Management (Italy)/FFN Records GmbH/Starpoint InternationalDici cheCome meNon ne trovi nessunaSi vabèPoi peròLo ripeti ad ognunaNon ho bisogno di abbracciMi fanno stranoMa fidati,Lo capisci se ti amoForteTostaIndipendentecomeNon mi fa male nienteStronza, forse,Ma sorprendenteUna mina vaganteSono una combattenteFammi mille complimenti e stopTanto i miei difetti già li soForteTostaIndipendenteNon mi tocca nienteRidi e miChiami missE mi provochi in pienoPerò poiDici sìA ogni cosa che chiedoMi vedi?Star qualityVolitiva, niente alibiLa mia più grande fanSono ioForteTostaIndipendentecomeNon mi fa male nienteStronza,Forse,Ma sorprendenteUna mina vaganteSono una combattenteFammi mille complimenti e stopTanto i miei difetti già li soForteTostaIndipendenteNon mi tocca nienteSe ti sembro solo unaVoglio dimostrarti cheL’altra faccia della lunaNon la vedi eppure c’èTi darò il cuoreE se è un erroreMi rende ancora piùForteTostaIndipendentecomeNon mi fa male nienteStronza,Forse,Ma sorprendenteUna mina vaganteSono una combattenteFammi mille complimenti e stopTanto i miei difetti già li soForteTostaIndipendenteNon mi tocca niente>>> Tutti i testi di: “” diDavide Maggio.