Canzoni Sanremo 2025 | Eco di Joan Thiele

E’ nuova sul palco dell’Ariston, ma non nella scena musicale italiana., vincitrice di un David di Donatello per il brano Proiettili (ti mangio il cuore) – dal film di cui è stata protagonista l’amica ma “rivale” in gara Elodie – partecipa al Festival dicon Eco. Un brano che la cantautrice ha scritto per il fratello, e che parla di insicurezze e autosabotaggio, nonchè della necessità di credere in se stessi.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Che cosa c’è con Frah Quintale.Eco, il testo della canzone didi J.– F. Abbate – E. Triglia – S. Benussi – J.Ed. Warner Chappell Music Italiana/Moto Perpetuo/Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Undamento/Peermusic ItalyE ti giuro non ho più bisogno di fingereQuesta mia vita è il mio viaggio ed ioTraccio da sola le scelte che faccioMa se ci sei tuHo più coraggioE ricordo quando eri bambinoE restavamo ore abbracciati nel lettoPer sentirci grandi e la musica poi ci baciavaPer farci sentire un po’ meno soliForse sarà l’insicurezzaSarà che per noi la famiglia non è mai la stessaSarà che siamo figli dell’indifferenzaCresciuti da una donna più pura della bellezzaE se potessi dirti cheQui la paura non ha etàTu fissala forte dentro gli occhiSpara al centro qui la notte non ci fotte(Bang bang woo)E ti giuro se il tempo è una linea che cambiaSarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le coseMa se ci sei tuSì, resto calmaForse sarà l’insicurezzaSarà che per noi la famiglia non è mai la stessaSarà che siamo figli dell’indifferenzaCresciuti da una donna più pura della bellezzaE se potessi dirti cheQui la paura non ha etàTu fissala forte dentro gli occhiSpara al centro qui la notte non ci fotteE se capissi perché contano sempre più le ideeRimangono negli occhi della genteHanno più potere della rabbiaTu difendileE quando ti senti più fragileCambia la pelleEquilibrio instabileFidati è meglio sbagliare che restare immobileE se potessi dirti cheQui la paura non ha etàE se capissi perché contano sempre più le ideeRimangono negli occhi della genteHanno più potere della rabbiaTu difendile(Bang bang woo)>>> Tutti i testi di: “Eco” diDavide Maggio.