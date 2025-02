Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Anema e core” di Serena Brancale

Leggi su Davidemaggio.it

torna al Festival didopo dieci anni. Nel 2015, infatti, partecipò tra le Nuove Proposte con Galleggiare. Questa volta, invece, solcherà il palco dell’Ariston tra i Big con il brano. Una canzone “made in sud“, come l’ha definita l’artista, che vuole raccontare uno stile di vita che costruisce sogni e storie d’amore in modo profondo.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta If I Ain’t Got You di Alicia Keys in duetto con Alessandra Amoroso., il testo della canzone didi F. Abbate – J. Ettorre – S.–F. Abbate – J. Ettorre – S.– M. Finotti – N. LazzarinEd. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Jet Music Publishing/Intera Music/Edizioni AvarelloTi penso tra le vieE quando vedo le scieDelle barche in questo mare.