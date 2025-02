Spettacolo.periodicodaily.com - Cantare e Dirigere, Un Corso Unico per gli Amanti del Liscio e Podcast La Balera a Supporto

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Il 5 febbraio si è tenuta una conferenza stampa per presentare le attività dedicate al 30° anniversario del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). L’evento si è svolto alle 11:30 presso la Cosascuola Music Academy di Forlì e la Casa della Musica di Faenza, con la presenza di Luca Medri, Roberta Cappelletti, Giordano Sangiorgi e numerosi altri invitati. Formazione per Cantanti e Orchestra diIl 5 febbraio si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il 30° anniversario del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). L’incontro ha avuto luogo alle ore 11:30 presso Cosascuola Music Academy di Forlì e Casa della Musica di Faenza, con la partecipazione di Luca Medri, Roberta Cappelletti, Giordano Sangiorgi e molti altri ospiti. Cosascuola Music Academy di Forlì e Casa della Musica di FaenzaPresentano l’Accademia Musicale del Folklore Emiliano-Romagnolo, con un primo performativo per Cantanti e Capi Orchestra, a cura di Roberta Cappelletti.