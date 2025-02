Ilgiorno.it - Cani e gatti accolti in famiglia per amore

Negli ultimi anni, secondo il Report Annuale 2024 pubblicato da Eurispes, il numero di adozioni di animali domestici, in particolare, sta aumentando: oggi quasi il 40% degli animali domestici nelle case degli Italiani proviene da adozioni inli eli. Se si considerano solo i dati dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), sono oltre 21.000 ie iche hanno trovatonel 2023. Sempre più famiglie, infatti, decidono di adottare un animale domestico in una struttura che accoglie i più sfortunati, invece di ricorrere all’acquisto nei negozi o alle vendite tra privati. Purtroppo sono ancora molti gli animali che vengono abbandonati ogni anno in Italia, circa 80.000e 50.000(dato ENPA): tra questi animali molti non sopravvivono alla vita di strada.