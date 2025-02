Anteprima24.it - Cancello ed Arnone, arriva la nuova mensa scolastica alla ‘Pascoli’

Tempo di lettura: < 1 minutoMolto presto la primaria Pascoli diedavrà la sua: sono in fase di completamento i lavori della struttura che è stata realizzata grazie ai fondi del PNRR. “Ancora una volta la capacità di progettazione del nostro esecutivo è stata premiata ottenendo le risorse necessarie a realizzare un’opera che consentirà il potenziamento di un servizio per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Raffaele Ambrosca – la crescita della qualità di vita di un paese come il nostro passa attraverso il miglioramento dei servizi. Nella nostra idea di sviluppo, la scuola è uno di questi. Da qui i due nuovi asili nido che saranno costruiti e la”. Ambrosca evidenzia come gli uffici comunali abbiano già avviato un’interlocuzione con la dirigenteper attivare il tempo pieno.