Sport.quotidiano.net - Campionati tricolore ad Ancona categoria "Allievi». D’Amico è campione italiano. Titolo nei 200 metri indoor

L’argentarino Gabriele. E’ stata un’impresa quella del portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema che si è aggiudicato l’oro nei 200agli Italianidi. Una grandissima prestazione quella di Gabrielenella competizione nazionale al chiuso che si è svolta ad Ancora, con il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema che è salito sul gradino più alto del podio, ma ha anche disintegrato il primato toscano Under 18 che resisteva da 11 anni., allenato da Jacopo Boscarini, si rifà con gli interessi della cocente delusione dello scorso ottobre, quando una caduta neifinali lo mise fuori gioco nella rassegnaCadetti di Caorle. Stavolta però non c’è stata storia, e già dalle batterie si era capito che il velocista di Orbetello era in grande condizione fisica e mentale.