Ilrestodelcarlino.it - Campionati italiani allievi indoor ad Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una medaglia per le Marche neidisputati nel fine settimana ad. E’ il bronzo della fermana Sofia Cardinali nell’asta, in una magnifica seconda giornata dei tricolori giovani under 18 al PalaCasali diche vede cadere altri quattro record per un totale di sette primati nel fine settimana. Nell’asta torna sul podio Sofia Cardinali (Sport Atl. Fermo), campionessa italiana under 16 due anni fa e stavolta terza eguagliando ancora una volta il suo primato regionaledi categoria con 3.60. Medaglia sfiorata da Franca Dongmo (Sef Stamura), quarta nel triplo con 12.20 al debutto nella categoria dopo aver vinto il tricolore cadette nella passata stagione. Al sesto posto Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata) nel peso con 12.27 e la staffetta 4x200 dell’Asa Ascoli Piceno con Angie Anemone, Linxi Eva Wang, Flavia Sciamanna, Eliana Rella in 1’44’’99.