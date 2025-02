Ilrestodelcarlino.it - Cambio al vertice del Soroptimist,. Giuliana Medei passa il testimone. La nuova presidente è Barbara Lombi

è ladelclub di Macerata, dopo ilggio di consegne conuscente, che ha ricordato le numerose iniziative del club. Fondato sui principi della Nazioni Unite, ilprincipalmente aiuta le donne in difficoltà. Nell’ultimo biennio, per esempio, all’associazione "Please sound" è stato erogato un contributo per l’acquisto di 56 kit per la coltivazione della terra in Kalvarayan, mentre il progetto curato da Lucia Tubaldi "Kangaroo mother care" si occupa di salute di donne e bambini in Africa. L’associazione ha poi donato a Macerata Scherma attrezzature sportive a sostegno dei diversamente abili. Tra le altre iniziative del club, il "Progetto sorriso", per rilanciare le aree del sisma 2016; i servizi per i reparti di pediatria e oncologia dell’ospedale di Macerata.