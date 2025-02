Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City non è finita qui: inglesi pronti a tornare alla carica in estate. Cosa può ancora succedere

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Andrea Cambiaso, che anche stasera non sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida di Champions League tra Juventus e Psv. Nelle scorse settimane su di lui ha lavorato il Manchester City, desideroso di portarlo subito in Premier League ma che alla fine ha desistito dall'affondare il colpo. Stando a quanto si apprende, però, l'assalto è soltanto rimandato all'estate: è lì che i Citizens proveranno a finalizzare questo affare.