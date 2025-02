Oasport.it - Cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Doha: fuori Zheng, ora una rivale dal grande passato

Leggi su Oasport.it

supera in scioltezza Caroline Garcia con il punteggio di 6-3 6-4 e, dopo aver saltato il primo turno grazie ad un bye, approda agli ottavi di finale del WTA 1000 di2025. Prestazione positiva e vittoria molto importante a livello psicologico per la numero uno d’Italia, che doveva cancellare il ricordo della sconfitta con Elina Svitolina al terzo turno degli ultimi Australian Open per 6-0 al terzo set.La toscana, due volte finalista Slam nel 2024 al Roland Garros e a Wimbledon, si sta costruendo l’opportunità di raggiungere le fasi finali del Qatar TotalEnergies Open e compensare almeno parzialmente i 1000 punti in scadenza al termine della prossima settimana (per il trionfo di un anno fa a Dubai). Di fatto, nel terzo quarto del(il primo della parte bassa),è l’unica testa di serie ancora in gioco.