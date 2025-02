Puntomagazine.it - Calvizzano: incidente in viale della Resistenza, perde la vita una persona

. Scontro tra un motociclo e una vettura. Sul posto Carabinieri ele del 118Bruttostradale trae Marano, in. Avvenuto uno scontro tra una vettura e un motociclo. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo che ha perso la.Non chiara la dinamica dell’accaduto sembrerebbe che il conducente del motociclo abbia perso il controllo del veicolo, per cause da accertare e abbia impattato violentemente contro l’autovettura.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e ille del 118. L'articoloinlaunaproviene da Punto! - Il web magazine.