Calvarese: "Su situazioni oggettive, il VAR deve intervenire"

Giampaolo, dalla redazione di Calvar.it, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Focus sugli ultimi episodi arbitrali in Serie A. Nella stessa trasmissione ha parlato anche Marco Bucciantini, giornalista, che ha toccato anche altri temi attuali del massimo campionato italiano. Di seguito i loro interventi.: “Sul calcio d’angolo dato all’Inter non c’è niente da interpretare”“Sul calcio d’angolo dato all’Inter non c’è niente da interpretare: la palla è uscita e di tanto. Provo invece a dare un’interpretazione all’errore, al perchè sia stato fatto: l’arbitro ed il guardalinee erano troppo lontani dal punto in cui è uscito il pallone. Con Open VAR è tutto registrato, non c’è possibilità di andare fuori protocollo attraverso un “silent check”.