Ilrestodelcarlino.it - Calimero Sampa, l’ultimo viaggio. Resti recuperati dal maxi-pontone

E’ stato riportato a terra tutto ciò che resta del, il peschereccio naufragato il 28 gennaio sugli scogli di fronte alla spiaggia di Cesenatico. Nella primissima mattinata di ieri il motoFernando dotato di una grossa gru, ha effettuato un sopralluogo sulla scogliera di Ponente e ha testato delle prove di ingresso e di uscita dal porto di Cesenatico. Contestualmente l’equipaggio del peschereccio con in testa il comandante Andrea Tosi, ha organizzato lo sbarco sull’asta di Ponente del porto, con la supervisione degli uomini della Guardia Costiera comandati dal tenente di vascello Francesco Marzolla, l’ufficiale capo dell’Ufficio circondariale marittimo. Il Fernando, lungo 52 metri e largo 14, di proprietà di una impresa di Chioggia, attualmente è impiegato per i lavori di rinforzo delle scogliere antistanti la spiaggia di Cesenatico per conto della regione Emilia-Romagna.