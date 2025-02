Ilfattoquotidiano.it - California City, una città fantasma nel deserto: l’archetipo dell’avidità umana

Lesono opere di ingegneria fantastica un po’ particolari. Se ne trovano ovunque, ma i fantasmi abbondano soprattutto nel paesaggio americano e, in particolare, in quellono. Non parlo delle rovine di luoghi abbandonati, un tempo floridi o perlomeno affollati, ma dei siti di sviluppo abortito. Una delle più strane, una fascia dia nord-est di Los Angeles, lontana soli 150 chilometri. Era destinata a diventare la terza grande metropoli di uno degli stati più ricchi del mondo; ora è una semplice impronta, uno scheletro di strade e vicoli ciechi scolpiti in un paesaggio aridissimo (Fig.1).Sessant’anni fa, un lotto di questoveniva pubblicizzato alla grande: “Compra un pezzo del Golden State. Farai un gran bell’affare a”.