Calhanoglu il turco fa il resoconto del 2024 | Vi dico che anno è stato

di Redazione, il centrocampista nerazzurro ha esaminato il suo: le dichiarazioniHakan, premiato insieme a Vincenzo Montella agli Istanbul Okan UniversitySports Awards (premio assegnato tramite i voti degli studenti e del personale dell’Università degli studi di Istanbul), ha condiviso le sue riflessioni sulappena terminato, unche per l’ex Milan si è rivelato ricco di sfide e di successi, sia con l’Inter che con la Nazionale Turca, con la quale ha raggiunto i quarti di finale agli Europei in Germania. LE PAROLE DI- «E’unmolto buono, ho vinto il campionato con l’Inter e con la Turchia abbiamo fatto qualcosa che non si faceva da molti anni arrivando ai quarti di finale dell’Europeo. La nostra squadra può fare meglio, ci credo con tutto il cuore.