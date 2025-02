Oasport.it - Calendario Test MotoGP Buriram 2025: programma, orari, tv, streaming

Da domani si torna in pista. Due giorni ancora diper gli alfieri della(12-13 febbraio) a, in Thailandia. Messe in archivio le tre giornate di prove a Sepang (Malesia), l’attenzione sarà rivolta al tracciato che sarà anche teatro del primo appuntamento del Mondiale, previsto dal 28 febbraio al 2 marzo. Una sorta di antipasto.Non ci sarà Jorge Martin. Il campione del mondo in carica, protagonista di un brutto incidente in territorio malese, è stato costretto a rinunciare e dovrà darsi da fare nella riabilitazione per presentarsi al via del primo round iridato in sella all’Aprilia. Un contrattempo poco gradito per l’iberico e la Casa di Noale. E così spetterà a Marco Bezzecchi il compito di verificare la bontà delle soluzioni tecniche e dare più informazioni possibili agli ingegneri.