Dailymilan.it - Calciomercato Milan, La Repubblica: offerta shock di Cesc Fabregas per Theo Hernandez. Il retroscena

Leggi su Dailymilan.it

In merito aldel, Lasvela l’fatta daai rossoneri pernel mercato invernale è stato ad un passo dal lasciare il. Questa è la clamorosa notizia che arriva da Lae dal giornalista Giulio Cardoni, il Como a gennaio aveva offerto 54 milioni di euro alper strappare il terzino francese ai rossoneri,che secondo il giornalista è stata subito accettata dal, in quantoimportante per un giocatore ad un anno di contratto dalla scadenza, è stato lo stessoa rifiutare l’perché ha ancora tanti obiettivi in ballo con ilnon sta vivendo una stagione positiva ed è sotto gli occhi di tutti, nelle ultime uscite sta dando segnali incoraggianti, il cambio in panchina sembra avergli dato una linfa in più.