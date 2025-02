Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Antonio Silva costa tanto, Moncada pensa a Tiago Santos. L’indiscrezione

La priorità delestivo delè il reparto difensivo, il sono èma.Ilha vissuto una sessione invernale diimportante, dove il club rossonero ha fatto investimenti importanti per portare in rossonero gente come Kyle Walker, SanGimenez e Joao Felix ma i dirigenti sono già al lavoro per il mercato estivo.Ora la priorità dei rossoneri sarà quella di fare lo stesso per sistemare il reparto di difesa e quello del centrocampo dopo il sogno resta sempre Samuele Ricci. Per la difesa l’obiettivo numero uno èdel Benfica ma il costo è davvero elevato (40 milioni di euro), per questo motivosta valutando anche altre opzioni.Come riferiscono i colleghi di.,it tra gli obbiettivi low cost dei rossoneri c’è anche, difensore centrale del Lille già acto nei mesi scorsi ai colori rossoneri.