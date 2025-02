Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Christillin analizza: «Non si può dire che la squadra non ci sia… Vi dico la mia sul mercato»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha commentato le ultime sessioni della dirigenza guidata da Cristiano Giuntoli. Le sue paroleEvelina, in esclusiva suntusnews24, ha parlato del momento dei bianconeri ed in particolare sul– «Illantus l’ha fatto, non ci si può lamentare di non avere risorse fisiche. Si sono impegnati, non si puòche lanon ci sia. Poi Kolo Muani lo abbiamo preso e su quello non si puòniente, in Italia i trasferimenti sono in crescita come si nota dai dati della FIFA. Ilsi muove e lantus di conseguenza lo ha fatto anche lei».L’INTERVISTA DI EVELINAIN ESCLUSIVA ANTUSNEWS24Leggi suntusnews24.com