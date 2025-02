Internews24.com - Calciomercato Inter, Sucic e gli incastri per il centrocampo: c’è un giocatore già con le valigie in mano in estate!

di Redazionee gliper il: c’è ungià con leinin! Ecco di chi si trattaIlin vista della prossimasarà caratterizzato da alcune porte girevoli. Una di esse riguarda il, dove sono attesi alcuni avvicendamenti. Petarè il colpo chiuso dai nerazzurri già nella finestra invernale: il centrocampista saluterà definitivamente la Dinamo Zagabria a giugno per trasferirsi a Milano e per essere a disposizione per il Mondiale per Club. Secondo il Corriere dello Sport, il suo arrivo prefigura l’addio ormai dato praticamente per certo di Davide Frattesi, sul quale già a gennaio c’è stato l’essamento da parte della Roma.– «Lo sbarco a Linate di primo mattino e subito le visite mediche, idoneità compreso.