Calciomercato Inter: ritorno di fiamma per Gasiorowski

Il prezioso successo sulla Fiorentina non è stata l’unica nota lieta della serata dei nerazzurri. Negli stessi momenti in cui i ragazzi di Inzaghi ‘vendicavano’ il 3-0 subito al Franchi appena quattro giorni fa, infatti, veniva registrato anche l’ultimo colpo deldell’con l’acquisto di Petar Su?i?. Il centrocampista croato della Dinamo Zagabria è arrivato a Milano in giornata per effettuare le visite mediche e porre la propria firma sul contratto che lo legherà ai lombardi a partire da giugno (fino ad allora sarà ancora in Croazia), quando sarà a disposizione del tecnico piacentino in vista del Mondiale per Club. Per il classe 2003 da 59 presenze, 5 gol e 4 assist nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni Beppe Marotta ha voluto giocare d’anticipo, battendo sul tempo le altre pretendenti.