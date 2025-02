Pianetamilan.it - Calciomercato: Inter, ecco Sucic. Visite mediche e primi autografi | VIDEO

Petarè giunto ieri a Milano per sostenere lecon l': primo acquisto dei nerazzurri per ilestivoÈ iniziata ufficialmente ieri la nuova avventura di Petarall'. Il centrocampista croato ha svolto in mattinata leall’Humanitas di Rozzano, quindi ha firmato il suo nuovo contratto quinquennale con il club di Viale della Liberazione. Il 21enne della Dinamo Zagabria arriva all'per 14 milioni di euro più 2 di bonus come primo colpo delestivo 2025 e sarà a disposizione di Simone Inzaghi a partire dalla Coppa del mondo per Club FIFA