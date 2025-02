.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, “dopo Ancona ci siamo guardati negli occhi”

Quattro punti nelle ultime due gare per mister Antonioli che spiega: “serviva un altro atteggiamento, con la Fermana l’ho visto”– 11 Febbraio 2025 – Una vittoria che rasserena tutto l’ambiente ma soprattutto la classifica quella di domenica contro la Fermana da parte della.La magia di Gabbianelli su punizione ha permesso il primo successo a mister Mauro Antonioli, che ora in 5 partite ha raccolto 5 punti.“la brutta prestazione dici– sottolinea il tecnico – Con quell’atteggiamento non si poteva andare avanti. Contro la Fermana, come a Chieti, ho visto spirito, combattività, determinazione. Sono questi i valori che servono per raggiungere la salvezza e sono dunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi. E‘ stata una partita sporca, come si suol dire, dove una giocata individuale ha fatto la differenza, ma abbiamo rischiato poco.