Lanazione.it - Calcio. Seconda: Atletico e La Corte vittorie pesanti

Leggi su Lanazione.it

Pisa 11 febbraio 2025 – La ventunesima giornata di campionato inCategoria ha regalato luci e messo ombre alle squadre pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi. Nel girone A, il Migliarino Vecchiano è stato battuto in casa per 1 – 2 al Comunale ‘Faraci’ dagli ospiti della Filattierese: la doppietta del giocatore ospite Rolla è stata decisiva ai fini del successo, inutile la rete biancorossa messa a segno da Pecori. La squadra di mister Andreotti è terza in classifica con quarantadue punti, ma le prime due scappano via: la Fivizzanese cala il poker col Monzone (4 – 0) e vola a cinquantaquattro punti, mentre la Carrarese Giovani si impone 4 – 2 sulla Pieve San Paolo e sale a quarantanove, più sette sui migliarinesi. Prossimo turno di scena sul campo del Dallas Romagnano. Rocambolesco 4 – 4 per il Pontasserchio sul campo del San Vitale Candia: tripletta del bomber albanese Shkurti e rete di Barbani per la squadra di mister Carboni che con ventisei punti a sei lunghezze di vantaggio sul rischio play-out.