Calcio / Risultati e marcatori 9° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Giro di boa delUnder 17. Le convocazioni della Categoria per un allenamento in vista del torneo delle Regioni che si svolgerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile 2025VALLESINA, 11 febbraio 2025 – Chiusa la fase d’andata delUnder 17. Ricordiamo che al termine della stagione le prime di ogni girone disputeranno i play off per l’assegnazione del titolo. Al momento approderebbero alla post season K Sport Montecchio Gallo o Vigir Senigallia (Girone A), Moie Vallesina (Girone B), Invictus (Girone C).Proseguono intanto le convocazioni della selezionemarchigianaUnder 17 in vista derl Torneo delle Regioni 2025, giunto alla sua 61esima edizione, che si svolgerà in Sicilia e coinvolgerà tutte le 20 regioni, ognuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 eFemminile.