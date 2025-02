Lanazione.it - Calcio, Regionale: Calci doppia vittoria

Pisa 11 febbraio 2025 – Nei campionati giovanili regionali un weekend interlocutorio, dove in positivo spiccano le vittorie delcon gli Allievi ed i Giovanissimi, e dove in negativo il Fornacette perde con tutte le tre categorie. Nella JunioresElite il Fratres Perignano si sbarazza 3 – 0 dell’Arezzo Academy e tiene la quinta piazza, mentre il San Giuliano torna sconfitto dalla trasferta di Fucecchio per 2 – 0. Nella capolista Mobilieri Ponsacco pareggia 1 – 1 a Castelfiorentino. Belladel San Miniato Basso che si impone 1 – 0 sulla Bellaria Cappuccini e si assesta il quinto posto, mentre il Cenaia è sconfitto in casa dal San Gimignano (2 – 3). L’Urbino Taccola piega 1 – 0 il Certaldo e si porta a trentuno punti. In zona retrocessione il Fornacette viene travolto 3 – 0 sul campo della Portuale a Livorno, mentre il Pisa Ovest cade di misura a Castiglioncello (1 – 0).