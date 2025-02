Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. La capolista Vis Nova non molla e infila la quinta vittoria del girone di ritorno

su cinque partite neldi. Chi si augurava una “crisi“ dellaVis, almeno per ora, deve ricredersi. L’unica speranza per le inseguitrici è che quando il valore delle avversarie salirà e arriveranno i primi veri scontri diretti, l’undici di Giussano abbia qualche passaggio a vuoto. Impronosticabile in questo momento. Magari si tratta di prestazioni non brillantissime, come l’1-0 con cui domenica, grazie a Zatti, la squadra di Raspelli (foto) ha battuto il Civate, ma sicuramente efficaci. Intanto i punti sulla seconda restano 9 perché l’AC Lissone sembra aver superato il periodo di appannamento e il 3-1 col Calolziocorte è lì a dimostrarlo. Tiene il passo il Seregno che in 9 contro 10 sbanca il campo del Cantù San Paolo con Citterio. Bisogna aspettare ben oltre il 90’ per assistere ai gol di Speranza Agrate e Lesmo che restano attaccate alla zona playoff.