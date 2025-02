Calcio internazionale | Un marcatore McTominay ritrae l’attacco United

Leggi su Justcalcio.com

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Con el gol deen el empate 1 a 1 del Nápoles frente al Udinense en la jornada 24 de la liga Italiana, el escocés supera en goles a cualquier jugador de su exequipo, el Manchester. El centrocampista llegó este verano procedente de los red devils a cambio de 30 millones por petición de Conte y pasa por un gran momento.Scottse crio en las filas del Manchesterdonde estuvo 11 años en el club inglés debutando con 20 años en el primer equipo. Después de 7 temporadas en la Premier League donde no encontró su sitio decidió cambiar de aires fichando por el Nápoles. Se puede decir que se marchó de Manchester por la puerta de atrás, con Ten Hag era pieza indiscutible, a pesar de que el entrenador holandés confiaba en él, los dirigentes disidieron hacer caja con su venta para afrontar la gran inversión de fichajes del verano.