Calcio Dilettanti Il San Felice ultimo dopo sei ko Ma Pizzo ha la fiducia della società

Sei sconfitte di fila con 19 gol subiti e solo 6 fatti e un solo successo ottenuto nelle ultime 13 giornate in cui sono arrivati appena 5 punti. Il Sansta vivendo il momento più difficilesua stagione, ben fotografato dall’posto in Promozione dei giallorossi, staccati ora di 4 punti dal terzetto (Fiorano, United Carpi e Colombaro) al penposto e a -10 dalla zona salvezza diretta. "Ma misternon è in discussione – spiega il dg Agostino Reggiani – ovviamente anche lui deve applicarsi di più, ma andiamo avanti uniti e convinti di poterci ancora salvare. Sapevamo a inizio anno che ci sarebbe stato da soffrire, ma onestamente non pensavo così tanto. Purtroppo siamo troppo altalenanti, basta pensare alla grande gara col Casalgrande dove pur perdendo sette giorni fa avevamo creato tanto, rispetto al brutto approccio di Formigine sabato con lo Smile, dove nei primi 30’ una diretta rivale ci ha schiacciato.