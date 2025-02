.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 18^ giornata

In C1, Il Chiaravalle vince contro la Samb, il Cerreto d’Esi pareggia a Sarnano, quarto ko consecutivo del Pietralacroce. In C2, il Castelbellino prosegue l’inseguimento alla vetta del girone A. Nel B, il Real Fabriano batte l’Aurora Treia e resta in testa. Impresa Uroboro Fabriano contro il Castelfidardo, vincono Polisportiva Victoria e Avenale e accorciano sul quarto posto. VALLESINA, 11 febbraio– Il weekend lungo dela 5 regionale si è appena concluso. Ieri sera, lunedì 10 febbraio, si è giocata l’ultima partita inC1 e C2 di futsal per quanto riguarda la 18^. Scopriamo insieme quello che è successo nei vari palazzetti marchigiani.C1 Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: questo è il bilancio delle squadre anconetane nella 18^diC1.