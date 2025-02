Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Serie B. Mernap ancora prima

Riscatto dellache sbanca 4-2 il campo del Cus Ancona, mantenendo la vetta. I faentini, a segno con Bosio, Zin Dine (doppietta) e Lebbaraa, chiudono il primo tempo sul 3-1 mettendo già una ipoteca sulla vittoria. Mister Vespignani ha potuto riavere dopo cinque mesi capitan Cedrini, fermo per un grave infortunio, Gatti, che dopo aver guidato in panchina i rossoneri alla vittoria del campionato diC1 lo scorso anno ha deciso di tornare tra i ranghi dei giocatori, e Bosio, arrivato nel club rossonero durante il mercato invernale. Questa sera lascenderà in campo alle 20 al PalaCattani nella gara di Coppa Italia contro Corinaldo, seconda forza del girone con un punto in meno dei faentini. Questo turno sarà ad eliminazione diretta. Nella prossima giornata di campionato, invece, lagiocherà sabato alle 15 in casa con Montegranaro.