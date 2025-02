Oasport.it - Calcio a 5: Italia femminile ok nel primo test in Francia. Azzurre vittoriose 0-2

Leggi su Oasport.it

La prima partita del mini-ciclo di amichevoli della nazionalenadia 5 contro lasi è conclusa al meglio per ledi Francesca Salvatore. Al Palasport ‘Lionel Terray’ di Sain-Brice-sous-Foret infatti Sestari e compagne si sono imposte per 0-2.LA CRONACAIl match inizia con l’che vuole da subito prendere in mano il comando delle operazioni, le transalpine però si dimostrano capaci di tenere botta rispondendo colpo su colpo alle. Il tempo scorre verso la fine deltempo, ma al 17? Boutimah piazza la zampata vincente dello 0-1. L’va in vantaggio all’intervallo.L’onda lunga degli ultimi minuti della prima frazione si vivono anche all’inizio della ripresa. Altro giro e altra azione tramutata in gol per le, questa volta con Mansueto: abile a convertire nella porta avversaria il pallone dello 0-2 al 5? del secondo tempo.