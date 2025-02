Oasport.it - Calcio a 5: Italia femminile, due amichevoli importanti contro la Francia

Ultime prove prima del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2025. L’di Francesca Salvatore è pronta a disputare duelaper mettere ulteriormente a punto le cose in vista dell’impegno focale di marzo.Un doppio test che si giocherà fra oggi e domani (alle ore 20 e alle ore 18 mercoledì) al palasport ‘Lionel Terray’ di Sain-Brice-sous-Foret, nei dintorni di Parigi, e che farà capire una volta di più a che punto è nel suo incredibile percorso di crescita la nazionalenadia 5.Dopo aver sfidato Spagna e Portogallo nelle precedenti finestre internazionali, le azzurre sono chiamate a fronteggiare delle avversarie che non conoscono, non avendole mai affrontata prima.“Voglio vedere un’attenta, concentrata e competitiva – ha detto la ct al sito della Divisionea 5 -.