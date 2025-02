Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 A2. Russi, vittoria d’oro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un’altra sfida d’alta classifica vinta, un passo avanti verso i playoff del girone B di serie A2. Ila 5 piega 9-6, al termine di una gara intensa e spettacolare, il Grosseto che seguiva i Falchetti a 3 punti in classifica al terzo posto, assieme a Prato. Meglio i toscani nel primo tempo, chiuso in vantaggio 4-3 e, per fortuna, Michelacci riduce lo svantaggio a 4’’ dall’intervallo in un’azione contestata dagli ospiti. Nella ripresa ilè ingiocabile per 10’ e segna ben cinque volte: due con Babini, poi Hernandez, Michelacci e Cianciulli per il 7-5 con in mezzo il gol di Mesa (6-5). Pollino da speranza a Grosseto sul 7-6 a 9’ dal termine, ma ci pensano ancora Hernandez e Babini a rendere più rotondo il risultato. Questa sera la squadra torna in campo, sempre al PalaValli, nella gara di Coppa Italia contro i Buldog Lucrezia.