Calci e pugni ad una guardia giurata donna malvivente consegnato alle forze dell’ordine

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Aggredita unaSicuritalia ad Arezzo. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio, intorno17:50, in un supermercato locale in cui l’operatrice della sicurezza Sicuritalia stava prestando servizio. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha aggredito violentemente laintenta a sedare un litigio tra due persone in fila alla cassa del supermercato. L'aggressore ha sferrato duein faccia allae ha più volte sferratosul ginocchio della stessa. Prima che la situazione degenerasse sono intervenute in loco due pattuglie Sicuritalia, e contestualmente è stato richiesto l’intervento delle, prontamente giunte sul posto, che hanno proceduto ad identificare e prendere in consegna il