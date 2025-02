Pianetamilan.it - Calabria frecciata al Milan: “Al Bologna ambiente sano e positivo” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Davideè stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del. Il terzino è arrivato dalDavideè stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del. Il terzino arrivato dalha parlato delle sue prime sensazioni sui rossoblù lanciando anche qualcheai rossoneri: "là (nel, ndr) si erano create situazioni anche spiacevoli". Ecco ilda Gazzetta.it.