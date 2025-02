Sport.quotidiano.net - Calabria: “Bologna con grande potenziale e piazza sana: portiamo a casa un trofeo”

, 11 febbraio 2025 – La voglia di tornare a giocare con continuità, ritrovarsi e mettersi a disposizione della squadra per aiutarla a conquistare l’Europa. Davideha le idee ben chiare per la sua nuova avventura a, con il terzino classe ’96 che ha parlato del percorso che l’ha portato a sbarcare sotto le Due Torri con il doloroso divorzio dal Milan. A presentare, il Direttore Sportivo Marco Di Vaio: “Su Davide c’è poco da dire, conoscete tutti la sua storia. Siamo contenti di averlo qui e che lui abbia scelto noi per la sua prima avventura lontano da Milano. Sappiamo quanto è stato difficile lasciaresua, siamo però molto orgogliosi di questo, che veda in noi un club in cui continuare la sua carriera. Vuole mettersi ancora più in evidenza a aiutarci centrare i nostri obiettivi.