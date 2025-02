Milanotoday.it - Cade mentre raccoglie la legna nel bosco e non fa ritorno a casa: è gravissimo

Leggi su Milanotoday.it

È caduto improvvisamente, per cause ancora poco chiare, non facendo più. Così è scattato l'allarme per un uomo di 72 anni - originario di Morimondo - che nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio si trovava in un campo di Cascina Chiappana, nel comune di Abbiategrasso, perre.