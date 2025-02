Ilfattoquotidiano.it - Cade da un’altezza di 6 metri mentre ripara un tetto, morto 45enne nel Senese

Stava lavorando allazione deldi un capannone quando è caduto perdendo la vita. Incidente mortale sul lavoro nella martedì mattine nelin località Pianoia a Monticchiello, nel comune di Pienza. L’uomo, 45 anni, tra i proprietari di un’azienda agricola, sarebbe caduto dadi oltre 6. La copertura del, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ceduto improvvisamente per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Croce verde di Chianciano, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl per tutti gli accertamenti del caso.L'articolodadi 6unnelproviene da Il Fatto Quotidiano.