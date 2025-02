Cade da tetto capannone in azienda agricola, muore 45enne nel Senese

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Infortunio mortale in provincia di Siena, un uomo di 45 anni è deceduto in seguito ai traumi e le ferite riportatendo daldi unche stava riparando. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi in un'in località Pianoia, nelle campagne di Monticchiello, una frazione del comune di Pienza. .