Cacciari celebra Giancarlo De Carlo

Oggi pomeriggio L’Università di UrbinoDenel ventennale della sua morte. A ricordarlo ci sarà una lectio di Massimoalle 18, nell’aula magna di Palazzo Battiferri in via Saffi 42. L’evento, dal titolo “Le molte vite della città“, organizzato da UniUrb con la città e dell’ordine degli architetti è aperto a tutti. "Il nostro Ateneo che per oltre 50 anni ha visto crescere e cambiare, per volontà diBo, le proprie strutture di accoglienza, di studio e di lavoro, e rendersi possibile la concreta proposta di un’idea di Università residenziale di vera avanguardia, dà il via con questa prima iniziativa, che fa seguito all’inaugurazione della restaurata aula magna del Polo Volponi, ad un programma annuale dizioni e di ricerca, ideato e curato da Tiziana Mattioli", spiega il magnifico rettore Giorgio Calcagnini.