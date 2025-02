Anteprima24.it - Caccia e bracconaggio, due arresti e 20 denunce in Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDue, ventie 38 illeciti amministrativi accertati, per un totale di oltre 6.000 euro di ammende elevate: è il bilancio dei controlli effettuati, nel solo mese di gennaio, dai militari dei reparti forestali dellanell’ambito della campagna “Fauna sicura”. Le attività si sono svolte su tutto il territorio regionale, con particolare riguardo alle aree vincolate come parchi nazionali e regionali e le aree Sic (siti di importanza comunitaria) e Zps (zone di protezione speciale) e hanno portato a rilevare illeciti penali relativi a detenzione di armi, utilizzo di mezzi dinon consentiti e alla cattura ed abbattimento di esemplari di avifauna protetta oltre al rinvenimento di numerose trappole e reti. In particolare, all’interno del parco nazionale del Vesuvio i militari del nucleo carabinieri parco di Boscoreale hanno arrestato un 63enne e un 33enne per porto di armi clandestine e ricettazione.