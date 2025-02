Lapresse.it - Byd punta alla formazione dei giovani per sviluppare la mobilità elettrica

Leggi su Lapresse.it

Byddeiperla. L’Istituto d’istruzione superiore ‘G. Ruffini’ di Imperia e la multinazionale tecnologica Byd (tra le prime case costruttrici al mondo per numero di vetture elettriche prodotte e commercializzate) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, “il primo in Italia, per sostenere ed investire nellae nella crescita professionale dei“.Le due realtà condividono l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dellatramite nuove progettualità al servizio delle future generazioni di meccanici e professionisti di officina, che saranno così capaci di gestire al meglio i servizi e l’assistenza su queste nuove tecnologie.Byd entra così in Italia nel settore dell’istruzione etrovando ad Imperia, e in particolare al ‘Ruffini’, terreno fertile dove sperimentare per la prima volta questo tipo di collaborazione.