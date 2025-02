Quotidiano.net - Byd integra AI DeepSeek e lancia 'God's Eye' per guida autonoma su 21 modelli

Byd ha annunciato l'zione delle funzionali di intelligenza artificiale dinei suoi software per le e-car e la dotazione di tutti i suoidi auto con il suo sistema diavanzato appenato, noto come 'God's Eye', inizialmente installato su 21di auto a nuova energia (Nev), tra cui alcuni con prezzi sotto i 100mila yuan (circa 13.700 dollari). Allo stesso tempo, la società cinese si prepara a una maggiore aggressività sui prezzi, in quanto mira a vendere fino a 6 milioni di veicoli nel 2025. I sistemi di, di solito disponibili su veicoli con prezzo superiore a 200mila yuan, ma con God's Eye, "sempre più clienti avranno accesso a tale funzionalità", ha detto il presidente e ceo della compagnia di e-car di Shenzhen, Wang Chuanfu, in un evento tenuto lunedì sera, rimarcando che oltre il 70% delle auto cinesi costa meno di 100mila yuan.