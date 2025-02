Ilfattoquotidiano.it - Byd Atto 2, la prova de Il Fatto.it – La sfida cinese al segmento dei suv elettrici compatti – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

BYD ha scelto Torino per il lancio italiano della2, un suv elettrico diB pensato per la mobilità urbana. Dotato di tecnologie all’avanguardia e un rapporto prezzo-dotazione aggressivo, questo sport utility si propone come una possibile soluzione per chi cerca un’auto compatta con allestimento completo. La vettura nasce sulla piattaforma e-Platform 3.0, che secondo il costruttoreottimizza lo spazio interno e migliora la sicurezza, ed è equipaggiata con la Blade Battery, una soluzione esclusiva che utilizza il litio ferro fosfato (LFP) per garantire maggiore sicurezza e durata degli accumulatori. Due gli allestimenti disponibili: Active, già con una ricca dotazione di serie, e Boost. Tra gli elementi distintivi troviamo il tetto panoramico, la ricarica Vehicle-to-Load (V2L) e lo schermo infotainment rotante da 10,1? o 12,8? a seconda della versione.