Leggioggi.it - Busta paga 2025: cos’è la voce “ulteriore detrazione L.207/24” al posto di “Riduzione o Esonero IVS”

Scorrendo la, a partire da quella di gennaio, si nota unaun po’ diversa rispetto a quella inserita nei cedolini dello scorso anno: “L. 207/24” aldi “IVS oppure” “IVS”, dicitura che può variare leggermente a seconda di chi elabora la, ma il senso è sempre lo stesso. Difatti, la Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra di bilancio) ha introdotto una serie di misure destinate a ridurre il peso dell’IRPEF sulle bustedei lavoratori dipendenti.Al tempo stesso laIVS introdotto dalla legge di bilancio per l’anno precedente non trova più applicazione per i periodi didecorrenti dal 1° gennaio.Il combinato disdelle misure descritte si traduce in un cedolinodi gennaio con alcune novità e di voci sconosciute, non sempre convenienti per tutti i dipendenti.