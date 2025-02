Ilnapolista.it - Buongiorno può tornare contro la Lazio e a sinistra ballottaggio Juan Jesus-Mazzocchi (Gazzetta)

puòlae a)Scrive ladello Sport con Antonio Giordano:Il Napoli ha pagato a Roma un’ingenuità al 93’, che sono costati due punti, e con l’Udinese un pasticciaccio collettivo, che due minuti dopo l’euforia per la rete di McTominay è diventata una doccia gelata. S’è aperta insomma qualche crepa nel muro o forse nelle certezze d’una fase difensiva divenuta ad un certo punto una specie di assicurazione sulla vita tranquilla. E basta poco, a volte persino niente, pure un alito di vento, per togliere le sicurezze conquistate in sei mesi di coperture delle diagonali di passaggio, di densità, di quel vocabolario dal quale inaspettatamente compare minacciosa la parola: paura!Però dall’infermeria arrivano segnali confortanti:sta meglio, ha visto due partite dalla panchina, sta procedendo a passi da gigante verso il recupero, potrebbe rientrare all’Olimpico,la, andando a formare di nuovo la coppia di granito con Rrahmani, e consentendo a Conte di aprire altra, da ipotizzare eventualmente nelle diverse nature delle partite all’orizzonte.