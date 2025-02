Lanazione.it - Bullismo e cyberbullismo. Insieme informare e riflettere

CASTELFRANCO Interesse e curiosità per l’incontro con il comandante della stazione carabinieri di Castelfranco, luogotenente Nicola Caiti, che ha incontrato gli alunni per parlare di sicurezza informatica e cyber. Questa iniziativa si inserisce in un ampio programma di educazione alla legalità a cui ha aderito il nostro Istituto comprensivo in collaborazione con l’Arma dei carabinieri. Infatti avviare percorsi sule il cybera scuola è fondamentale per diversi motivi, legati sia alla crescita individuale degli studenti che al benessere collettivo della comunità scolastica. Per evitare che si manifestino questi atti bisogna fare prevenzione. Siccome la scuola è il luogo per eccellenza in cui si entra in un contesto sociale e si creano relazioni è importante fare il possibile perché ci sia un clima che scoraggi sul nascere comportamenti di questo tipo.