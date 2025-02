Lanazione.it - Btp Più, come funziona. I consigli del consulente di Confartigianato Imprese Firenze

, 11 febbraio 2025 – Sarà comunicato venerdì 14 febbraio 2025 il tasso minimo garantito dal Btp Più. Il nuovo titolo di Stato per famiglie, che avrà una durata di otto anni, con un meccanismo step up, con cedole trimestrali, sarà collocato dal 17 al 21 febbraio 2025. Il Btp Più introduce un’importante novità: per la prima volta i sottoscrittori avranno la possibilità di esercitare l’opzione di rimborso anticipato al termine del quarto anno, ottenendo il valore nominale di 100 su tutto il capitale investito o solo su una parte. Questa opzione sarà disponibile solo per chi acquista il titolo nel periodo iniziale di collocamento e lo detiene fino a gennaio 2029. Chi non eserciterà l’opzione, invece, potrà mantenere il titolo fino alla scadenza finale di otto anni, con il capitale garantito.